Ligue des Champions : la belle épopée des clubs italiens en quête de confirmation

A l’heure où les clubs français tombent un par un dans les compétitions européennes (éliminations successives de Monaco, Rennes et Nantes en Ligue Europa ajoutées au faux-pas de l’OM dans les groupes de Ligue des Champions plus tôt dans la saison), la Serie A peut se targuer d’enchaîner de très belles performances dans les trois compétitions. Il ne manque plus qu’une confirmation de l’AC Milan, du Napoli et de l’Inter Milan, en 8e de finale retour de C1, pour que l’Italie vive une véritable dolce vita jusqu’à la fin de saison.

Au compteur de mars 2023, l’Italie pointe à la 4ème position du classement de coefficients UEFA. Si le football italien souffre d’une mauvaise publicité à l’international, en raison de différents facteurs que nous vous avions longuement détaillés le mois dernier, le Calcio pourrait reprendre de bien belles couleurs cette saison. En effet, selon les derniers chiffres donnés par l’UEFA, la Serie A (74.354) creuse l’écart face à la Ligue 1 (60.331) et se retrouve plus que jamais dans le rétroviseur de la Bundesliga (80.606). Une observation qui se doit d’être confirmée ces prochains mois.

Trois sur trois en Ligue des Champions ?

La première mission du football italien débute dès mercredi avec l’AC Milan face à Tottenham, en Angleterre dans le Hotspur Stadium. Au match aller, les protégés de Stefano Pioli avaient réalisé un gros travail à San Siro pour s’imposer sur la plus petite des marges (1-0) en affichant une très belle efficacité offensive, faisant même preuve d’assurance en défense : «nous avons été prudents. Ce que nous avons préparé a marché. Nous avons bien travaillé en équipe. Peut-être aurions-nous pu moins reculer, mais je suis content. Aujourd’hui, nous avons été compacts. Je suis désolé que nous n’ayons pas marqué un autre but. Tottenham est fort, ce n’est que la première étape. La seconde sera encore plus importante», avait alors affirmé l’entraîneur italien après la victoire à San Siro à l’aller.

Avec une nette avance en championnat, le Napoli prend de plus en plus la forme d’un piège à éviter pour les cadors européens et le match aller contre l’Eintracht Francfort en Allemagne a été une démonstration de force des joueurs de Luciano Spalletti (0-2) qui ont dominé les débats, cadrant ainsi dix de leurs 18 tentatives. Le club allemand devra en plus composer sans son attaquant en forme Randal Kolo Muani, suspendu après son carton rouge pris au cours de la première manche. Avec un match retour au stade Diego Armando Maradona, les Partenopei doivent valider leur qualification pour les quarts de la compétition. Ce qui représenterait une première dans l’histoire du club.

Dernier représentant dans l’élite européenne n’est autre que l’Inter Milan. Si les Nerazzurri ont remporté le match aller à domicile contre Porto, la prestation aurait pu être un peu plus fournie, surtout avec l’exclusion d’Otávio (78ème) qui a laissé les Portugais à dix contre onze. Et c’est d’ailleurs en grande partie grâce à ce fait de jeu que les joueurs de Simone Inzaghi sont parvenus à empocher le minimum vital. Rien d’alarmant néanmoins mais l’Inter a peut-être été l’équipe italienne la moins rassurante sur la phase aller et devra mettre les quelques crises internes de côté pour assurer sa qualification dans le bouillant stade do Dragão. Pour rappel, la défaite contre Bologne a laissé des séquelles avec une réunion de crise organisée.

L’Italie à deux doigts de la perfection

Sept sur sept ? Bien plus qu’un rêve, c’est une possibilité pour la Serie A. Parce que les autres clubs pensionnaires de l’élite italienne ont également cartonné dans les deux antichambres de la compétition aux grandes oreilles. En Ligue Europa, par exemple, la Juventus s’est bien rattrapée à La Beaujoire pour éliminer définitivement le FC Nantes (3-0) et ainsi filer en 8e de finale. Même constat pour l’AS Roma qui a évincé le RB Salzbourg grâce à une rencontre retour bien maîtrisée à domicile (2-0), tandis que son rival romain de la Lazio s’est contentée du minimum vital pour sortir Cluj de la C3 (1-0) et ainsi rejoindre les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence. Ils ont ensuite été imités par les derniers héros italiens, la Fiorentina a écrasé Braga avec la manière sur un gros score cumulé de (7-2) pour empocher son ticket qualificatif.

Le tirage au sort a d’ailleurs déjà eu lieu et les hostilités débutent dès cette semaine. En Ligue Europa, les Bianconeri vont défier le club allemand de Fribourg à commencer par une rencontre en Italie jeudi soir. Pendant ce temps, les Giallorossi accueilleront dans la capitale transalpine un sacré client espagnol avec la Real Sociedad. Dans l’autre compétition européenne, la Viola a été plus chanceuse sur le tirage et n’aura pas le droit l’erreur contre le club turc de Sivasspor Kulübü, tandis que les Biancocelesti de leur côté ont déjà débuté leur 8e de finale aller, également à domicile, ce mardi contre l’AZ Alkmaar.