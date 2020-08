Bilal Boutobba, itinéraire d'un talent oublié

À jamais dans son cœur. Pour Bilal Boutobba, Marseille représente beaucoup. C'est la ville qui l'a vu naître en tant que personne le 29 août 1998. C'est aussi la ville qui l'a vu éclore en tant que footballeur. Après un passage par la JS Arménienne St-Antoine, il a intégré l'Olympique de Marseille en 2007. Un véritable rêve pour ce minot. Là-bas, il a gravi tous les échelons jusqu'à taper à la porte de l'équipe première. Le 14 décembre 2014, il a fait ses premiers pas en Ligue 1 à l'occasion d'un déplacement au stade Louis-II de Monaco (7 minutes jouées). Ce jour-là, celui qui a été lancé par Marcelo Bielsa est d'ailleurs devenu le plus jeune joueur de l'OM à faire ses débuts en L1, lui qui était âgé de 16 ans trois mois et six jours. Il a enchaîné ensuite avec deux autres apparitions en janvier 2015 contre Montpellier et Nice.

Précoce, Bilal Boutobba était donc très attendu par la suite. L'année suivante, en 2015-2016, le joueur, qui avait été sacré champion d'Europe avec l'équipe de France U17 durant l'été, a effectué la préparation avec le groupe professionnel. Un groupe avec lequel il n'a finalement pas joué lors de cette saison puisqu'il a été envoyé en équipe réserve (20 matches joués en CFA). De quoi le convaincre définitivement de ne pas signer son premier contrat professionnel comme il l'avait avoué à l'époque à L'Équipe. «Si je signe à l’OM, je sais que je me perds. C’est une belle offre, c’est même fabuleux, mais ce n’est pas une question d’argent. J’ai besoin d’un projet sportif et il n’y en a pas !» Le minot, qui a donc dit non à la proposition marseillaise (salaire mensuel de 8000 euros, voiture et logement de fonction), a aussi indiqué avoir perdu tous les progrès réalisés sous les ordres de Bielsa.

Son départ de l'OM, le premier tournant

C'est ainsi que lors de l'été 2016, il a quitté l'OM. Un premier tournant important dans la carrière du grand espoir dont on attendait beaucoup à Marseille. Le 7 juillet, il s'est engagé pour quatre saisons en faveur du Séville FC. Un club où il a d'abord évolué avec l'équipe réserve avant d'intégrer le groupe professionnel. C'était en tout cas le plan initial. Car au final, cela ne s'est pas passé ainsi. Lors de sa première saison (en 2016-2017), il est apparu à onze reprises avec l'équipe B de Séville. Malgré des débuts très compliqués, il n'a pas regretté son choix comme il l'a expliqué à La Provence lors de l'été 2017. «Non, non, je ne regrette pas. Je suis bien à Séville, même si je ne joue pas, je travaille, je travaille pour moi et ça me forge mentalement. Je n'avais jamais connu ça. (...) Les anciens dirigeants ne s'intéressaient pas aux jeunes et ils ne m'ont pas beaucoup aidé, ni appelé.» Puis il avait ajouté : «au début, j'étais choqué, j'étais malheureux, je restais seul dans ma chambre, j'étais triste... Mais ça m'a forgé mentalement et là, je sais que je peux aller à la guerre et réussir à Séville. (...) Ils (les dirigeants de Séville, ndlr) comptent sur moi et ils disent qu'ils ne m'ont pas pris pour rien.»

L'exercice suivant, en 2017-2018, Bilal Boutobba a joué 22 rencontres avec la réserve. Toujours aucune avec l'équipe fanion de Séville. Interrogé par L'Équipe, le joueur n'a pas vraiment réussi à cacher sa déception. «La situation n'a pas évolué depuis. (...) J'ai grandi, j'ai pris en maturité et j'ai compris ce que c'était d'être exigeant dans l'exercice de mon métier. (...) Il y a trois ans et demi, à l'OM, j'étais considéré comme un grand espoir du club. (...) À Séville, j'ai continué à progresser, mais je n'ai pas eu ma chance avec les professionnels. Donc, j'ai été un peu oublié. Et là, c'est un truc de malade. Les gens ne parlent plus de toi, beaucoup d'amis partent. (...) Je n'ai pas perdu deux ans, j'en ai gagné deux. Et je n'ai que dix-neuf ans. Je ne regrette rien. Même si j'ai envie de revenir en France, jouer en Ligue 1.» Un bel appel du pied de la part du joueur qui a résilié son contrat à Séville le 4 septembre 2018.

Boutobba veut se relancer à Niort

Trois semaines plus tard, Montpellier a décidé de lui tendre la main. En effet, le joueur alors âgé de 20 ans alors s'est engagé avec le MHSC afin d'évoluer dans un premier temps avec la réserve. Un petit pas en arrière pour mieux repartir de l'avant de la part de Boutobba qui espérait revenir sur le devant de la scène et relancer sa carrière qui patinait. « Je suis très content. Ça fait longtemps que j’attendais ce moment », avait-il confié. Mais le joueur n'est apparu qu'à deux reprises avec le groupe professionnel lors de la saison 2018-2019. Il est entré en jeu 31 minutes face à Reims le 24 février 2019, puis une minute face à Angers le 10 mars. Lors du dernier exercice, en 2019-2020, il n'est apparu qu'à une reprise avec l'équipe de Michel Der Zakarian (5 minutes face à Monaco le 14 février). Le joueur a surtout envoyé avec l'équipe B du club de la Paillade, avec laquelle il a joué 15 rencontres.

Après pratiquement deux années à Montpellier, le Marseillais s'en est allé libre. Et il n'a pas tardé à rebondir. À la surprise générale, c'est à Niort qu'il a choisi de poser ses valises. «C’est officiel, le mercato français a ouvert de nouveau ses portes, et les Chamois Niortais tiennent leur troisième recrue. Il s’agit de Bilal Boutobba, qui évolue au poste de milieu offensif. Le natif de Marseille fêtera ses 22 ans dans quelques jours», a annoncé l'écurie qui évolue en Ligue 2. Une opportunité que le minot n'a donc pas hésité à saisir, lui qui espère pouvoir briller dans l'antichambre de la L1 et pourquoi pas taper dans l’œil de clubs de l'élite. Il n'est jamais trop tard pour un Bilal Boutobba plus revanchard que jamais !