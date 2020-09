Ligue 1 : l'ASSE fait tomber l'OM !

Quatre jours après un Classique qui a fait des dégâts, l'Olympique de Marseille affrontait l'AS Saint-Etienne ce jeudi soir en match en retard de la 1ère journée de Ligue 1 Uber Eats. Une rencontre entre deux formations invaincues (2 matches, 2 victoires) et qui comptaient bien le rester. Bien entrés dans la rencontre, les Verts ouvraient le score très rapidement grâce à Romain Hamouma. Après avoir été servi par Maçon qui distillait un centre parfait malgré la présence de Sakai, l'attaquant de l'ASSE devançait Caleta-Car et trompait Mandanda d'un tir du gauche (0-1,6e). Dans la foulée, Aouchiche était trop court pour reprendre un centre d'un de ses coéquipiers (8e), puis Debuchy, blessé, cédait sa place à Moueffek (9e).

Mené, l'OM réagissait avec Thauvin (11e, tir au-dessus), mais n'était également pas loin d'encaisser un deuxième but suite à une belle occasion de Bouanga et Aouchiche (17e). Conquérants et inspirés, les Verts bousculaient des Marseillais qui n'arrivaient pas vraiment à se montrer dangereux, à l'image d'un Maxime Lopez. Saint-Etienne était devant à la pause (0-1). A la reprise, l'OM revenait fort mais manquait de justesse dans la finition avec Marley Aké, qui trouvait la transversale du droit (54e) et qui obligeait Moulin à rester vigilant (67e), ou encore Sanson et Thauvin, qui manquaient leur tir sur la même action (57e). Sous pression, les Verts tenaient bon derrière mais se montraient moins tranchants devant avec Bouanga (69e), qui n'arrivait pas à battre un Mandanda, solide sur sa ligne (70e). IL y parvenait à la 75e. Après un énorme travail, Nordin, qui prenait de vitesse ses adversaires, renversait pour Bouanga qui réussissait à marquer d'un tir en force du droit (0-2, 75e). Le score ne changeait pas et l'ASSE l'emportait 2 à 0. Les Verts, leaders invaincus (3 victoires en 3 matches), faisaient tomber une formation marseillaise, battue pour la première fois de la saison.