Barça : Jordi Alba réclame du respect quant à la décision de Messi

C'est jour de conférence de presse à Barcelone, à la veille du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le club catalan et le Paris Saint-Germain. Présent avant l'entrée en scène de Ronald Koeman, le latéral gauche Jordi Alba a été interrogé sur l'avenir de Lionel Messi, sujet qui obsède bien évidemment les journalistes espagnols.

« Même si je savais ce que va faire Messi, je ne le dirais pas. Il est à 100% et veut faire une grande saison. J'espère qu'on pourra gagner un titre et qu'il décide en fin de saison. On ne prête pas attention à ce qui se dit autour. Les gens parlent beaucoup mais c'est Leo qui aura le dernier mot. Il prendra une décision bien réfléchie, et il faudra la respecter », a répondu Jordi Alba. Cela ne suffira probablement pas à calmer les rumeurs sur l'avenir de l'Argentin.