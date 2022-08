JT Foot Mercato : le PSG lance son sprint final

La suite après cette publicité

Le PSG est encore loin d'avoir fini de faire ses emplettes

Milan Škriniar avait donné son accord au club francilien, mais son transfert n'a pas encore pu aboutir pour le moment, la faute de l'Inter qui réclame 70 M€ pour le Slovaque qui sera en fin de contrat la saison prochaine. Pour Paris, il est hors de question de surpayer. La Gazzetta dello Sport révèle ce lundi que le Paris Saint-Germain va revenir à la charge avec une nouvelle offre et toujours selon le journal, le président intériste, Steven Zhang, pourrait cette fois-ci accepter l'offre parisienne afin de renflouer les caisses. L'Inter réfléchirait à un remplaçant. Hier, le Corriere dello Sport a révélé l'intérêt du champion de France pour Fabian Ruiz du Napoli. D'après nos informations, le PSG va formuler très rapidement une offre de 25 M€, avec un contrat de 5 ans et un salaire de 5 M€ net par saison à la clé. Le Napoli pourrait en profiter pour négocier l'arrivée de Keylor Navas. Le Costaricien est une priorité aux yeux du coach Luciano Spalletti. Le transfert se réaliserait sous la forme d'un prêt. Everton est toujours en pole pour accueillir Idrissa Gueye. Mais entre temps, le Sénégalais a refusé un contrat de 3 ans avec Nottingham Forest. Abdou Diallo, qui intéressait déjà Naples et le Milan AC, et Thilo Kehrer sont dans le viseur de West Ham. Les Hammers souhaiteraient attirer, au moins l'un des deux Parisiens.

Le plan B de Manchester United en cas d'échec avec Frenkie de Jong

Comme le révèle The Athletic, Manchester United étudie une potentielle arrivée d'Adrien Rabiot, qui sera en fin de contrat dans un an. Poussé vers la sortie, le Français a finalement vu la Juve changer ses plans avec la blessure de Paul Pogba. Néanmoins, l'offensive des Red Devils pourrait tout chambouler. Selon le Manchester Evening News, une offre a même déjà été formulée et acceptée par le club de la Vieille Dame. Un mouvement de la part des mancuniens qui s'explique par la complexité du dossier Frenkie de Jong. La presse anglaise révèle que le FC Barcelone veut annuler son contrat actuel pour revenir au premier contrat qu'il a signé quand il a rejoint en 2019 le club catalan. Les Blaugranas considèrent que les conditions données par l'ancienne direction impliquaient une part de criminalité. Une stratégie surréaliste du Barça pour réduire le salaire du Néerlandais qui pourrait se régler devant la justice !

Les officiels du jour

Le milieu offensif espagnol de 30 ans Isco avait trouvé hier un accord de principe avec le Séville FC et ce lundi, le club andalou l'a officialisé. Isco Alarcón est désormais officiellement un joueur du Sevilla FC peut-on lire dans un communiqué. Il retrouvera à Séville Julen Lopetegui qu'il a connu en tant que sélectionneur de l'Espagne entre 2016 et 2018.

🤝 @isco_alarcon, oficialmente sevillista para las dos próximas temporadas.



👉 Será presentado este miércoles, a puerta abierta, en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 21.00 horas. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 8, 2022

Retour aux sources pour Jasper Cillessen. Devenu remplaçant à Valence, le portier de 33 ans a opté pour un retour dans son club formateur, le NEC Nimègue. Il a signé un contrat de 3 ans, comme le précise le communiqué. Le transfert est estimé à 1 M€.