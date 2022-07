Breel Embolo très chaud pour rejoindre l'AS Monaco !

La suite après cette publicité

Comme nous vous l'avions révélé en exclusivité, l'AS Monaco a fait de Breel Embolo sa nouvelle priorité offensive. S'il est difficile de connaître les contours de l'offre monégasque pour récupérer l'attaquant suisse du Borussia Mönchengladbach (en Allemagne, on parle d'une offre de 15 M€), l'intérêt est plus que concret... et surtout il est réciproque.

Selon une source proche du joueur, ce dernier est particulièrement intéressé par le projet monégasque et très chaud à l'idée de rejoindre la Principauté pour y donner un nouvel élan à sa carrière, lui qui reste sur une superbe fin de saison en Allemagne avec 6 buts inscrits lors des 8 derniers matches de Bundesliga. Breel Embolo (25 ans) attend donc patiemment que les deux clubs trouvent un accord. Dans le cas contraire, il poursuivra sa carrière loin du Rocher...