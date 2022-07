Monaco passe à l'attaque pour Breel Embolo !

La suite après cette publicité

Après avoir finalisé l'arrivée de Takumi Minamino en provenance de Liverpool, l'AS Monaco n'en a visiblement pas terminé avec le recrutement d'attaquants. Si la piste menant à l'attaquant du Torino Andrea Belotti n'est absolument pas fondée, le club de la Principauté a jeté son dévolu sur un autre attaquant, Breel Embolo (25 ans).

Selon nos informations, l'attaquant international suisse du Borussia Mönchengladbach, qui se trouve en fin de contrat dans un an, n'a visiblement pas activé sa clause de prolongation d'une saison supplémentaire. C'est donc le moment idéal pour le club allemand pour tenter d'en tirer une belle somme. L'OL s'est intéressé à lui il y a quelques semaines avant de se rabattre sur Alexandre Lacazette.

Monaco séduit par les qualités de l'attaquant suisse

Depuis, rien à signaler pour le très puissant attaquant suisse, considéré longtemps comme un phénomène sans jamais vraiment s'offrir de saison référence en Allemagne. Après trois saisons ponctuées de 25 buts et 11 passes décisives sous les couleurs de Mönchengladbach, Breel Embolo, qui avait d'ailleurs disputé un match de Coupe d'Allemagne face au Bayern d'anthologie avec un doublé et une victoire 5-0 à la clé en octobre dernier, est à la recherche d'un nouveau souffle, même s'il reste sur une superbe fin de saison en Allemagne avec 6 buts inscrits lors des 8 derniers matches de Bundesliga.

À 25 ans, il a encore de belles années devant lui et son profil (puissant, véloce, rapide) a séduit la cellule de recrutement de l'ASM. Paul Mitchell est prêt à bondir sur l'occasion. Reste désormais à s'entendre sur les modalités du transfert d'un joueur dont la valeur oscille entre 10 et 15 M€. Si Monaco vient à boucler ce transfert, Philippe Clément, qui s'attend à une saison longue et semée d'embûches, n'aurait alors que l'embarras du choix pour choisir l'attaque monégasque, déjà composée de Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Takumi Minamino et Myron Boadu.