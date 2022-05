L'OL a trouvé son plan B en cas d'échec pour Alexandre Lacazette

Après la déroute contre Metz, ce samedi (3-2), la saison de l'Olympique Lyonnais est officiellement terminée. «Honnêtement, avec tout le respect qu'on doit à Metz, on n'a pas joué contre la meilleure équipe de Ligue 1. Mais quand tu les vois se battre, gagner les duels... nous on ne l'a pas fait. La saison est-elle déjà un échec ? Oui, pour moi oui !», lâchait même Peter Bosz après la rencontre. L'OL doit donc maintenant oublier ce terrible exercice et se préparer pour la prochaine saison.

Comme le réclamait le coach néerlandais depuis son arrivée à la tête des Gones, la priorité reste de trouver un nouvel attaquant, après l'échec Sardar Azmoun cet hiver, qui avait fait faux bond à l'OL pour s'engager au Bayer Leverkusen. Comme l'avait révélé L'Équipe, la priorité est de rapatrier son ex-buteur Alexandre Lacazette (30 ans), en fin de contrat à l'issue de la saison avec Arsenal et qui ne devrait pas prolonger avec les Gunners.

Breel Embolo pour 15 M€ ?

Cependant, cette non-qualification dans une compétition européenne pourrait freiner les envies de retour de l'international français dans son club formateur et oblige logiquement l'OL à baisser ses attentes pour cet été. Toujours selon L'Équipe, la direction lyonnaise aurait récemment reçu, dans les bureaux du Groupama Stadium, les représentants de l'attaquant suisse Breel Embolo. Le buteur de 25 ans du Borussia M'Gladbach, qui n'est pas souvent titulaire cette saison, a tout de même planté 8 buts en 28 rencontres de Bundesliga.

Pas forcément à la hauteur des attentes pour les supporters lyonnais, mais l'international suisse reste sous contrat jusqu'en 2023 avec le club allemand et l'OL aurait préparé une offre de quinze millions d'euros pour se l'offrir. Un prix plutôt abordable pour l'OL, qui devra également gérer d'autres dossiers comme la prolongation de Maxence Caqueret, qui n'est pas encore bouclé, ou encore l'avenir de Tanguy Ndombele, qui devrait retourner à Tottenham cet été en raison de son option d'achat pharaonique de 65 millions d’euros.