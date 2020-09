OM-ASSE : le constat lucide de Morgan Sanson

Vainqueur dimanche soir à Paris (1-0), l'OM voulait poursuivre sa série jeudi face à l'AS Saint-Etienne. Mais les pensionnaires de l'Orange Vélodrome se sont inclinés face aux Verts (0-2). Après la rencontre, Morgan Sanson n'a pas caché sa déception.

«Je vais dire que ça a plus ou moins bien fonctionné (offensivement). On n'a pas réussi à mettre les ballons au fond. Ce soir, ils ont été efficaces et nous ne l'avons pas été (...) A la mi-temps, on a essayé de changer de système, on est passé en 4-2-3-1. On s'est crée des occasions, mais on n'a pas marqué de buts, on ne peut pas gagner le match. On avait envie de confirmer pour être premiers au classement. On a un match qui arrive vite dimanche». L'OM affrontera le LOSC dimanche.