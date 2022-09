Monaco - Ferencvaros : les compositions officielles

Première à Louis II dans cette phase de poule de Ligue Europa pour l’AS Monaco. Après une victoire délicate mais précieuse sur la pelouse de l’Étoile Rouge de Belgrade, les joueurs du Rocher peuvent prendre seuls la tête du groupe H. Ce soir, les Monégasques reçoivent les Hongrois de Ferencvaros (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 18h45). Méfiance pour Philippe Clément et ses joueurs. Les Fradi ont remporté leur premier match face à Trabzonspor et ne viennent pas sur la Côte d’Azur pour faire de la figuration.

La suite après cette publicité

Maripan et Volland toujours blessés, le coach belge va devoir se passer d’eux et reconduit une défense à trois qui fonctionne plutôt bien ces dernières semaines. Fofana et Camara seront associés au milieu de terrain. Ben Yedder sera lui aussi titulaire. Côté hongrois, pas de réelle surprise. Le Bosniaque Civic est suspendu. Pour le reste, Nguen, auteur d’un doublé lors de la première journée d’Europa League, est bien titularisé. le Français Mercier est remplaçant.

Les compositions d’équipes :

Monaco : Nubel – Disasi, Sarr, Badiaschile – Vanderson, Fofana, Camara, Henrique – Diatta, Ben Yedder (cap), Golovin

Ferencvaros : Dibusz (cap) – Wingo, S.Mmaee, Knoester, Botka – Besic, Laïdouni – Nguen – Zachariassen, R.Mmaee, Traoré