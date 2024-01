Mercato PSG : les dessous du dossier Bruno Guimarães

Bruno Guimarães est un habitué du mercato d’hiver. Le 30 janvier 2020, le milieu de terrain a quitté l’Athlético Paranaense pour rejoindre l’Olympique Lyonnais pour 20 M€, auxquels pouvaient s’ajouter 20% d’intéressement lors d’un futur transfert. Désiré par l’Atlético de Madrid, le natif de Rio de Janeiro a été convaincu par un certain Juninho. Après avoir disputé le tournoi pré-olympique avec son pays, Bruno G. s’est envolé pour la France début février. Accueilli par de nombreux fans lyonnais, il a répondu parfaitement sur le terrain en apportant la technique, la créativité et le liant qui manquait dans le jeu rhodanien.

Le PSG le suit depuis très longtemps

Deux ans plus tard, celui qui est devenu international brésilien (18 sélections, 1 but) a quitté Lyon. Direction l’Angleterre et Newcastle pour le joueur né en 97. Pour l’arracher aux Gones, les Magpies ont déboursé « un montant total bonus compris de 50,1 M€, ainsi qu’un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value», comme l’a expliqué le communiqué publié par l’OL le 30 janvier 2022. Et les Anglais ne regrettent pas leur investissement puisque le footballeur auriverde est devenu un titulaire indiscutable et l’une des pièces maîtresses de l’équipe entraînée par Eddie Howe.

En ce mois de janvier 2024, l’avenir de Bruno Guimarães fait encore couler de l’encre. La semaine dernière, le 4 janvier, ESPN Brésil a révélé que les pensionnaires du Parc des Princes ont fait du joueur de 26 ans leur priorité hivernale. Quelques jours après, le principal intéressé a publié un message sur ses réseaux sociaux en guise de petite mise au point. Qu’en est-il vraiment ? Selon nos informations, Paris, qui veut renforcer son entrejeu, apprécie bien le milieu auriverde. Les champions de France le suivent même depuis très longtemps, puisqu’ils avaient un œil sur lui alors qu’il évoluait encore à Lyon.

Le Barça est aussi là

Mais les Gones ont toujours indiqué qu’ils ne lâcheraient pas leur joueur au PSG. C’était avant l’arrivée de John Textor… Quoi qu’il en soit, la relation entre les Franciliens et Bruno G. est ancienne. Mais l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n’est pas la seule à l’apprécier. Le FC Barcelone est aussi séduit par son profil nous a-t-on fait savoir. Deco, le directeur sportif, est un grand fan d’ailleurs. Sur le coup aussi, le Barça a un gros handicap puisque ses moyens sont très limités. Une opération incluant de l’argent et un joueur pourrait être une solution pour le récupérer prochainement nous a-t-on fait savoir.

Malgré tout, il faudra un peu plus, d’autant que la clause libératoire du joueur est fixée à 115 millions d’euros. De plus, Newcastle, qui pourrait équilibrer ses comptes en cas de vente, ne compte pas forcément lâcher un joueur qui est devenu l’une des idoles. Eddie Howe adore le joueur et l’homme d’ailleurs. Il a confié à son sujet : «quand vous parlez de vos meilleurs joueurs, vous voulez les garder au club de football le plus longtemps possible, c’est certainement notre objectif.» Vous l’avez compris, le dossier Bruno Guimarães sera tout sauf facile pour le Paris Saint-Germain. Mais après tout, impossible n’est pas français…