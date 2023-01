OL : les vérités de Jean-Michel Aulas sur le mercato

La suite après cette publicité

Le mercato hivernal 2023 de l’Olympique Lyonnais n’aura pas été de tout repos. Obligé de se séparer plusieurs éléments offensifs mécontents de leur situation du côté du Groupama Stadium, comme Romain Faivre, parti à Lorient, Karl Toko Ekambi, prêté à Rennes, ou encore Tetê, qui a filé à Leicester, les Gones ont également dû céder aux avances de Chelsea pour Malo Gusto, qui finira lui tout de même la saison en Ligue 1.

Le club rhodanien a même été attaqué par le PSG au sujet de son joyau Rayan Cherki. Dans les colonnes de L’Équipe, Jean-Michel Aulas a justement fait le point sur ce dossier chaud de l’hiver après la victoire de son équipe à Ajaccio (2-0, 20e journée de Ligue 1) ce dimanche. « J’ai eu longuement Nasser (al-Khelaïfi), qui m’a appelé samedi soir, pour savoir si on était ou non en négociations pour Rayan Cherki. Je lui ai dit non, et Nasser m’a dit, d’accord, c’est fini, et il a ajouté que le PSG ne ferait donc pas de nouvelle offre. Je le remercie de ce contact direct et sincère. On n’est pas entrés en négociation, mais le niveau de l’offre était insultant. »

Aulas énigmatique mais optimiste

Mais alors que la grogne des supporters se fait de plus en plus entendre à Lyon, notamment en raison des résultats sportifs décevants depuis de longs mois, l’OL peinait à finaliser des arrivées. Tout s’est accéléré ces dernières heures. « Normalement, il y aura trois recrues offensives, dans l’attente des visites médicales. Jeffinho (qui arrive de Botafogo, NDLR) va venir, il est dans l’avion, et John (Textor) est bien embêté, vu la réaction de milliers de supporters de Botafogo. On attend Amin Sarr (Heerenveen), a expliqué Aulas dans les colonnes du quotidien sportif, avant de poursuivre sur les dossiers encore loin d’être bouclés.

« Pour (Wilson) Isidor, c’est compliqué, on continue de discuter avec le Lokomotiv Moscou. Laurent Blanc voulait en priorité un défenseur central et un milieu défensif. Dejan Lovren est arrivé, mais pour le milieu défensif, c’est compliqué, parce qu’on veut un joueur supérieur à ce que l’on a. Mais on va casser une partie de notre tirelire pour réussir ce mercato avec John (Textor), et nous relancer. » Vous l’aurez compris, Jean-Michel Aulas a été à la fois énigmatique et optimiste afin de soigner sa communication et de rassurer les supporters de l’OL. Une chose est sûre : le mercato hivernal des Lyonnais est loin d’être terminé.