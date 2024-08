Sassuolo : accord presque trouvé pour le transfert de Maxime Lopez au Paris FC

Ambitieux club de Ligue 2, le Paris FC a encore échoué en barrage d’accession en Ligue 1 l’année dernière. Souhaitant devenir le deuxième club francilien de l’élite, l’équipe coachée par Stéphane Gilli a fait des efforts cet été avec les renforts de Jean-Philippe Krasso (Étoile Rouge de Belgrade), Thomas Himeur (Toulouse) et Lohann Doucet (FC Nantes). Pour autant, le PFC pourrait s’offrir un nouveau renfort de choix au milieu de terrain, alors que son frère Julien Lopez y évolie depuis 2017.

Selon nos informations, le milieu de terrain de Sassuolo a obtenu l’autorisation de son club pour se rendre en France. Un accord a quasiment été trouvé entre les deux clubs et le joueur natif de Marseille. Néanmoins, d’après nos indiscrétions, même si d’autres clubs continuent de faire le forcing et tentent de passer devant en coulisses, le Paris FC tient la corde dans la course à la signature de Lopez.