Tottenham - Manchester City : les compositions officielles

Choc au programme ce soir en Premier League ! Manchester City se déplace sur la pelouse de Tottenham dans le cadre de la 27e journée de championnat. Actuellement 5e au classement, les Skyblues restent sur un revers 2-0 à domicile face à Liverpool, la victoire est obligatoire pour se relancer dans la course à la Ligue des Champions. En face, les Spurs sont 13e mais ils ont gagné lors des deux dernières journées, la forme des Londoniens est ascendante. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Tottenham démarre avec un classique 4-3-3. Vicario sans surprise dans le but, Danso présent dans l’axe avec Gray, Porro et Udogie sur les côtés de la défense. Dans l’entrejeu, Bergvall et Bentancur sont au soutien de Maddison. Enfin pour animer l’attaque, Jonhson est accompagné par deux Français : Tel et Odobert. Manchester City démarre de son côté en 4-2-3-1. Ederson dans le but, Gvardiol et Nunes en latéraux, Khusanov associé au capitaine Dias dans l’axe. Nico accompagne Kovacic au milieu avec Marmoush en meneur de jeu. Enfin en attaque, Haaland est de retour de blessure, Doku et Savinho sont à ses côtés.

Les compositions

Tottenham : Vicario - Porro, Gray, Danso, Udogie - Bergvall, Bentancur, Maddison © - Johnson, Tel, Odobert

Manchester City : Ederson - Nunes, Khusanov, Dias ©, Gvardiol - Nico, Kovacic - Savinho, Marmoush, Doku - Haaland