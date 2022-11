Des ultras du Barça agressent au couteau des supporters d'Osasuna

Dans moins d’une heure, Osasuna accueille le FC Barcelone dans le cadre de la 14e journée de Liga. Cependant, des incidents ont eu lieu plus tôt dans la journée. La presse espagnole relate que des ultras du Barça ont agressé des supporters d’Osasuna avec des couteaux et des battes de base-ball. Des cartes qui ont fait réagir les deux clubs et surtout les Culers.

« Le FC Barcelone regrette et condamne les actes de vandalisme perpétrés cet après-midi par des supporters ultras dans la ville de Pampelune. Le président Joan Laporta a été en contact avec le président du Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, pour partager le rejet de l'équipe navarraise de ce qui s'est passé entre supporters radicaux. Le FC Barcelone rejette fermement tout acte de violence à l'intérieur et à l'extérieur des stades de football et réaffirme son engagement dans la lutte contre toute forme de violence associée au monde du sport. Par ailleurs, le Club se met à nouveau à la disposition des forces et organes de sécurité, et de tous les agents impliqués, pour en finir avec les groupes qui le pratiquent systématiquement », indique le communiqué.