PSG - Lille : les compositions sont là

Match avancé des huitièmes de finale de la Coupe de France, le duel entre le Paris Saint-Germain et Lille s'annonce particulièrement intéressant. A domicile, le Paris Saint-Germain s'organise dans un 4-2-3-1 avec Keylor Navas dans les cages. Devant lui, Colin Dagba, Marquinhos, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa prennent place. Idrissa Gueye et Leandro Paredes forment le double pivot. Seul en pointe, Mauro Icardi est soutenu par Moise Kean, Rafinha et Angel Di Maria.

De son côté, Lille opte pour un 4-4-2 classique avec Mike Maignan comme dernier rempart. Il est positionné derrière Zeki Çelik, Tiago Djalo, Sven Botman et Domagoj Bradaric. Xeka et Boubakary Soumaré se retrouvent dans l'entrejeu alors que les ailes sont occupées par Luiz Araujo et Timothy Weah . Enfin, Yusuf Yazici est associé à Burak Yilmaz en attaque.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Navas - Dagba, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Paredes, Gueye - Di Maria, Rafinha, Kean - Icardi

Lille : Maignan - Çelik, Djalo, Botman, Bradaric - Araujo, Xeka, Soumaré, Weah - Yazici, Yilmaz