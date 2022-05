Bordeaux souhaite se débarrasser de 20 joueurs !

Le couperet est tombé. Les Girondins de Bordeaux, bons derniers de Ligue 1, évolueront à l'étage inférieur la saison prochaine. Une catastrophe pour un club historique du football français qui ne sera pas sans conséquences sur le marché des transferts. Gérard Lopez, propriétaire du club au scapulaire, a reçu son directeur sportif Admar Lopes et son entraîneur David Guion à Londres pour dresser un bilan de l'exercice. Le coach ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait alors que d'autres profils sont annoncés (Jean-Marc Furlan et Laurent Batlles selon nos informations).

On commence en revanche à y voir un peu plus clair sur la politique sportive du club au scapulaire. Selon les informations de 20 Minutes, les Marine-et-Blanc ont l'intention de ne conserver qu'une dizaine de joueurs cet été. Les noms de Tom Lacoux, Sékou Mara, Issouf Sissokho, Danylo Ignatenko, Stian Gregersen, Jimmy Briand, Malcom Bokele, Dilane Bakwa, Anel Ahmehdodzic et Abdel Medioub sont évoqués. C'est sur cette base que les décideurs aquitains souhaitent s'appuyer pour relancer la machine en Ligue 2 lors du prochain exercice.

Un sacré ménage en perspective !

Une décision qui implique une vague de départs conséquente. Toujours d'après 20 Minutes, les pensionnaires du Matmut Atlantique espèrent pas moins de 20 départs sur le mercato à venir, avec un objectif clair : obtenir au moins 22 M€. Plusieurs joueurs en fin de contrats ne seront pas retenus (Benoît Costil, Amadou Traoré, Marcelo, Tidiane Malbec), de même que certains joueurs prêtés, et ce, même si certains ont donné satisfaction (Gideon Mensah, Yacine Adli, Ricardo Mangas, Thimothée Pembélé, Javairo Dilrosun, Josuha Guilavogui).

Ensuite, le club au scapulaire devra se plier en quatre pour vendre les joueurs qui conservent une valeur marchande intéressante à bon prix (Alberth Elis, Hwang Ui-jo, Rémi Oudin, Jean Onana, Josh Maja) et pousser vers la sortie les nombreux indésirables (Mbaye Niang, Mehdi Zerkane, Fransérgio, Enock Kwateng, Paul Baysse, Edson Mexer). C'est donc une véritable grande lessive qui s'annonce du côté de Bordeaux dans les jours et semaines à venir. L'été sera chaud !