Real Madrid : ça sent bon pour Karim Benzema

La suite après cette publicité

Voilà une bonne nouvelle pour Karim Benzema, le Real Madrid et l'équipe de France. Victime d'une fatigue musculaire au quadriceps de sa jambe gauche, l'attaquant tricolore de 34 ans n'a foulé le rectangle vert qu'à une seule reprise depuis qu'il a été sacré Ballon d'Or 2022. L'ancien buteur de l'OL a ainsi manqué les trois dernières sorties des Merengues toutes compétitions confondues.

Mais KB9 est de plus en plus proche de faire son retour sur le terrain. Comme annoncé par le Real Madrid sur son site officiel ce lundi, avant le match de Ligue des champions contre le Celtic Glasgow (mercredi, 21h), Karim Benzema s'est entraîné en marge du groupe, tout seul, tout comme son compatriote Aurélien Tchouameni. Une première étape avant de retrouver ses partenaires lors des séances collectives et donc, la compétition.

Pour cette 6ème journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 150 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive

Suivez les rencontres de Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.