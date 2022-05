OM-OL : Jean-Michel Aulas tacle Jorge Sampaoli

Au lendemain de la victoire de l'OL contre l'OM (3-0), Jean-Michel Aulas s'est rendu sur son réseau social préféré pour adresser un tacle à Jorge Sampaoli, entraîneur du club phocéen. En réaction à un édito sur l’instabilité chronique du club rhodanien, le président lyonnais a pris la parole et le coach marseillais en a, lui aussi, pris pour son grade.

«Un article pathétique quand on connaît la difficulté pour gagner à Marseille, un contexte très spécial où tous les excès sont permis, y compris par le coach de l'OM», a ainsi lancé JMA sur Twitter. Une sortie faisant écho au comportement de Sampaoli, excédé dimanche soir, dans une rencontre marquée par plusieurs polémiques au niveau de l'arbitrage. «Aujourd'hui, on a vu des choses qui ont été douloureuses pour nous et qu'il a fallu accepter», avait d'ailleurs lancé l'Argentin en conférence de presse, sans évoquer directement l'arbitre de cet Olympico.