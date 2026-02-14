Menu Rechercher
Commenter 17
Ligue 1

Le bras droit de Roberto De Zerbi quitte l’OM à son tour

Par Maxime Barbaud
Giovanni Rossi, ancien directeur sportif de Sassuolo. @Maxppp

Roberto De Zerbi n’était pas venu seul à l’OM. Il ne repart pas seul non plus. Son bras droit Giovanni Rossi, venu renforcer le pôle sportif du club à l’été 2024, s’en va à son tour. D’après les informations de Sky Sport Italia, il a trouvé un accord avec la direction phocéenne.

La suite après cette publicité

L’ancien directeur sportif de Sassuolo, où il a connu De Zerbi mais aussi Pablo Longoria, avait débarqué pour aider au quotidien l’entraîneur italien dans sa fonction, mais aussi dans la construction de l’effectif. Son départ avait été acté avec celui de son acolyte.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier