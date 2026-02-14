Le bras droit de Roberto De Zerbi quitte l’OM à son tour

Roberto De Zerbi n’était pas venu seul à l’OM. Il ne repart pas seul non plus. Son bras droit Giovanni Rossi, venu renforcer le pôle sportif du club à l’été 2024, s’en va à son tour. D’après les informations de Sky Sport Italia, il a trouvé un accord avec la direction phocéenne.

L’ancien directeur sportif de Sassuolo, où il a connu De Zerbi mais aussi Pablo Longoria, avait débarqué pour aider au quotidien l’entraîneur italien dans sa fonction, mais aussi dans la construction de l’effectif. Son départ avait été acté avec celui de son acolyte.