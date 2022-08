Kylian Mbappé lâche ses vérités sur le Ballon d'Or

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé n'a que 23 ans mais il est déjà un habitué du classement du Ballon d'Or. En cette année 2022, il représente la meilleure chance du PSG de bien y figurer puisque Neymar et Messi, vainqueur en titre, ne sont pas présents dans la liste des 30. C'est une première pour l'Argentin depuis 2005. Après avoir fait 7e, 4e, 6e puis 9e l'an passé, le Français célèbre lui sa 5e présence de suite (il n'y a pas eu de Ballon d'Or en 2020 à cause du covid) dans cette finale prestigieuse. Il sera vraisemblablement en bonne place après avoir été décisif 75 fois en 2021/22 mais laissera sans doute la récompense à son compatriote Karim Benzema.

C'est déjà une belle marque de reconnaissance d'être là, même si forcément, il voudrait plus. «Beaucoup aspirent à intégrer cette liste, signale-t-il à France Football Les joueurs n'en parlent pas souvent publiquement, mais je sais que ça compte pour beaucoup. Faire partie de cette sélection, c'est une vraie reconnaissance. Forcément, tous les ans, il y en a au moins une grosse quinzaine pour lesquels il n'y a pas trop de suspense. Mais, pour les dernières places, cette reconnaissance a beaucoup de valeur. Moi, je n'ai jamais quitté le Top 10. C'est la preuve que je commence petit à petit à m'installer dans la tête des jurés...»

Mbappé pense au Ballon d'Or

Celui qui retrouvera la compétition ce soir à l'occasion de PSG-Montpellier au Parc des Princes (2e journée de Ligue 1, 21h) fait du Ballon d'Or un objectif personnel à court et moyen terme. Comme son coéquipier Messi et son modèle quand il était plus jeune, Cristiano Ronaldo, il souhaite remporter la plus éminente des récompenses individuelles existantes dans le football. Il revendique même de l'assumer, là où la plupart des joueurs font la fine bouche, alors que c'est un sujet de conversation régulier dans un vestiaire, surtout à l'approche de la cérémonie.

«Le Ballon d'Or fait partie des grands rendez-vous des top joueurs. On l'inscrit dans « notre » calendrier personnel et on le met dans un coin de notre tête, bien sûr. Désormais, je pense que j'appartiens à cette élite des vainqueurs potentiels. Je crois que je suis crédible pour prétendre à cette récompense», affirme-t-il. Il y pense depuis tout jeune. «Face à ce trophée qui brille, on redevient tous des gosses. (...) Le Ballon d'Or réveille chez nous nos rêves de gamins. On a gagné des titres, d'autres récompenses, mais celle-là, c'est le Graal. C'est le ticket pour le grand monde.» Et il avoue, il «y pense».