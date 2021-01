Chelsea : Frank Lampard justifie le prêt de Fikayo Tomori

Vendredi, l'AC Milan annonçait l'arrivée de Fikayo Tomori (23 ans) en provenance de Chelsea. L'actuel leader de Serie A a même réussi à négocier une option d'achat fixée à 28 millions d'euros avec les Blues. Mais le départ de l'international anglais n'a pas forcément plu à tous les supporters du club londonien. Interrogé sur le départ du défenseur central britannique, Frank Lampard a tenté de justifier cette décision.

La suite après cette publicité

« Parce que j'ai cinq défenseurs centraux et que je ne peux pas faire ce travail et plaire à tous les fans, c'est le football. Quels joueurs vous devriez choisir ou non, selon que vous recherchiez la cohérence ou que vous participiez à une course sans être battu, il y a des questions à se poser. Je dois choisir deux défenseurs centraux à la fois, et les chiffres ne s'additionnent pas toujours. Fikayo est un joueur en développement, un très bon joueur. Il va être un très bon joueur, » a ainsi commenté le manager de Chelsea sur Sky Sports.