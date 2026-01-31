PL : Arsenal cartonne Leeds et reste leader, Kroupi porte encore Bournemouth

Déloger Arsenal de son trône de leader relèvera de l’exploit cette saison en Premier League. Face à Leeds ce samedi, les Gunners ont sécurisé leur première place en piétinant Leeds (0-4). Zubimendi avait ouvert le score de la tête sur un centre de Noni Madueke, sa première passe décisive depuis 411 jours en Premier League (27e, 0-1), puis Darlow a marqué contre son camp (38e, 0-2). Très critiqué depuis le début de saison, Viktor Gyökeres a été décisif pour la 6e fois sur ses six derniers matchs. Le Suédois a fait mal dans son pur registre de 9 de surface en reprenant un centre de Martinelli (69e, 0-3).

La suite après cette publicité

Entré à la place de Gyökeres, Gabriel Jesus a fini le travail d’un bijou : un contrôle orienté pour éliminer son défenseur, suivi d’une feinte et d’une frappe clinique (85e, 0-4). Avec ce succès, les Gunners se remettent la tête à l’endroit, après leur revers contre Manchester United le week-end dernier, et mettent provisoirement Manchester City à sept points. Dans les autres rencontres de ce multiplex, Brighton a été tenu en échec par Everton au bout du suspense (1-1). Pascal Gross avait cru offrir la victoire à son équipe sur un service de Yasin Ayari (73e), mais Beto a égalisé dans le temps additionnel (90+7e). Enfin, Bournemouth a enfoncé un peu plus Wolverhampton dans ses tourments (0-2). Éli-Junior Kroupi a inscrit son 8e but de la saison en championnat sur une inspiration géniale (33e), puis Alex Scott a fait la décision dans les arrêts de jeu (90+1e). Les Wolves sont derniers avec 17 points de retard sur le premier non relégable.