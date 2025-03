Commission de discipline: Medhi Benatia et l’OM vont être fixés

L’arbitrage est au cœur de toutes les discussions ces dernières semaines en Ligue 1 et on avait presque fini par oublier qu’un homme purge depuis un mois une suspension de 3 mois ferme + 3 mois avec sursis. En effet, le 30 janvier dernier, Medhi Benatia avait reçu cette lourde sanction de la part de la Commission de discipline de la FFF pour avoir montré lors du match de Coupe de France OM-LOSC en 16e de finale de coupe de France la surface de réparation au quatrième arbitre de la rencontre pour un penalty sur Jonathan Rowe oublié par Clément Turpin comme l’indiquait alors le directeur sportif à Jérémy Stinat.

Benatia suspendu 3 mois alors qu’Olivier Letang, qui avait eu une attitude plus virulente envers ce même arbitre lui attrapant même le bras, n’avait écopé lui que d’une suspension d’un mois, la pilule n’était pas du tout passée du côté du club phocéen qui se fendait d’un communiqué cinglant indiquant que l’OM et Benatia allaient faire appel de cette décision. Et c’est aujourd’hui, le jeudi 6 mars, que le principal intéressé et l’OM vont être fixés.

L’avocat de l’ancien international marocain ira défendre la cause de Benatia accompagné de l’avocat de l’actuel 2e de Ligue 1. L’OM, qui espère une sanction plus proportionnée par rapport aux faits reprochés à Benatia, s’appuiera notamment sur ces mêmes faits (pas de menace proférée ou de comportement menaçant envers Mr Stinat, rappeler que le doigt montrait le terrain et non l’arbitre, etc…), et de rappeler que le directeur de football marseillais tentait de calmer la situation et surtout Roberto De Zerbi, comme l’avait d’ailleurs fait savoir le club phocéen par le biais d’une vidéo des événements diffusée sur ses réseaux.