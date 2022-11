Bayern Munich : ce serait plus grave que prévu pour Sadio Mané !

La suite après cette publicité

Tout ça pour ça. Avant l’annonce du forfait de Sadio Mané pour la Coupe du monde, la direction du Bayern Munich n’avait pas apprécié la volonté du Sénégal de convoquer son attaquant pour le tournoi organisé au Qatar. Pour eux, les examens passés après la sortie sur blessure du buteur contre le Werder Brême le 8 novembre dernier indiquaient clairement que l’ancien Red devait surtout se soigner plutôt que d’essayer de courir sur les pelouses qataries. Mais l’envie des Lions de la Teranga d’y croire était logiquement plus forte.

Malheureusement pour Mané, le médecin des champions d’Afrique a mis fin à ses rêves mondialistes hier soir. « Il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution et pour savoir s’il était possible, ou non, pour Sadio Mané de tenir sa place pour ce Mondial. Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du monde. » Une terrible nouvelle pour le Sénégal, une meilleure pour le Bayern pensait-on.

Incertain face au PSG

En effet, les Bavarois ne sont pas si mécontents de récupérer leur joueur afin de débuter rapidement les soins adéquats. Hier, le club allemand a d’ailleurs indiqué que Mané avait déjà été opéré. « Sadio Mané était à Innsbruck jeudi soir en compagnie du professeur Christian Fink et du docteur. Andy Williams de Londres a été opéré avec succès. Au cours de la procédure, un tendon a été rattaché à la tête du péroné droit. L'attaquant du FC Bayern n'est plus disponible pour l'équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du monde et débutera sa rééducation à Munich dans les prochains jours. »

Toutefois, Bild apporte quelques indiscrétions autour de ce dossier. Ainsi, il a été décidé d’opérer le Sénégalais rapidement, car les nouveaux examens ont révélé un problème plus sérieux et qu’une opération était nécessaire. Enfin, si le Bayern Munich n’a indiqué aucune période d’indisponibilité, le média allemand affirme que l’attaquant sera tenu éloigné des terrains pendant au moins trois mois ! Et pour le Bayern, c’est une mauvaise nouvelle, car le huitième de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain est programmé… pile poil dans trois mois ! Une course contre la montre a donc été engagée, car le Bayern n’a pas envie de revivre un duel face aux Parisiens privé d’un de ses meilleurs attaquants. Car là-bas, personne n’a oublié le poids de l’absence de Robert Lewandowski face au PSG lors des quarts de finale de l’édition 2020/2021.