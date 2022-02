Mercato PSG : une nouvelle piste surprise en Bundesliga

Le PSG a finalement été assez calme sur le mercato hivernal, n'enregistrant aucune arrivée, même si on sait que le club de la capitale a exploré plusieurs pistes, comme celle menant à Tanguy Ndombélé par exemple. Mais l'été risque logiquement d'être un peu plus animé, tant dans le sens des arrivées que des départs...

Et voilà que la presse allemande - et Bild plus précisément - dévoile qu'il y a un joueur qui intéresse les Parisiens en vue de l'été : Evan Ndicka. Un nom bien connu des fans de foot français, puisqu'il a été formé à Auxerre avant de partir en Allemagne en 2018 et a joué avec pratiquement toutes les équipes de jeunes de la sélection tricolore.

Une vente cet été

Mais son contrat à Francfort expire en 2023, et plusieurs gros clubs européens le veulent, ce qui poussera l'écurie de Bundesliga à le vendre dans six mois. Le média indique ainsi que le Paris Saint-Germain a récemment manifesté son intérêt pour le gaucher de 22 ans, aussi convoité par Arsenal et Tottenham selon la publication germanique.

Un transfert pourrait se conclure autour d'un montant de 20 millions d'euros. Une piste intéressante pour le club de la capitale, alors que l'avenir de Presnel Kimpembe est un peu en suspens. Reste tout de même à voir si le futur coach du Paris Saint-Germain, qui a de grandes chances d'être Zinedine Zidane comme nous vous l'avons dévoilé sur Foot Mercato, donnera le feu vert à l'opération...