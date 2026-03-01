Ligue 1
OL : la réaction désabusée d’Ainsley Maitland-Niles après le revers contre l’OM
1 min.
@Maxppp
L’OL aura mené, à deux reprises contre l’OM. Mais l’Olympique Lyonnais a finalement perdu face à son rival olympien, dans cet Olympico électrique en clôture de la 24e journée de Ligue 1 (2-3). Une défaite très dure à digérer pour Ainsley Maitland-Niles, le latéral droit de l’OL.
« Le sentiment après cette défaite ? Difficile. Plusieurs émotions (se mélangent) à l’heure actuelle. Je ne suis pas sûr qu’on mérite de perdre ce match », a simplement indiqué le défenseur des Gones. Avec ce revers, l’OL (3e) enchaîne une deuxième défaite consécutive en championnat et voit l’OM (4e) revenir à deux unités.
