OM : Aubameyang savait que l’OL allait craquer

Buteur décisif et grand artisan du succès marseillais dans l’Olympico, Pierre-Emerick Aubameyang a porté l’OM vers une victoire renversante face à l’OL (3-2), dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1. Mené à deux reprises dans un Olympico électrique à l’Orange Vélodrome, l’OM s’en est remis à son attaquant gabonais, auteur d’un doublé dont un but au bout du temps additionnel (90e+1). Avec désormais huit réalisations en championnat cette saison, l’avant-centre marseillais a confirmé son rôle de leader offensif et permis à son équipe de relancer sa course au podium, offrant au passage à Habib Beye sa première victoire sur le banc phocéen.

Au micro de Ligue 1+, Aubameyang a savouré ce succès arraché au mental : « très content de gagner ce soir dans un stade chaud bouillant. On l’a fait au mental. On l’a fait pour l’équipe. Je pense que le fait de partir en stage, ça nous a donné la force de travailler en groupe. On a mis de l’intensité. On a vu qu’on pouvait les avoir à l’usure ». Une réaction à chaud à l’image du scénario, dans une soirée où Marseille n’a jamais renoncé avant de faire chavirer le Vélodrome.