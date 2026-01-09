Maroc : Brahim Diaz rentre dans l’histoire de la CAN

Ce vendredi, le Maroc dispute son quart de finale de CAN. Dans son stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, les Marocains affrontent le Cameroun dans un choc au sommet. Dans le sillage d’un public incandescent, les Lions de l’Atlas ont pris l’avantage à la 26e minute de jeu grâce à Brahim Diaz.

Auteur d’un grand tournoi avec quatre buts lors de ses quatre premiers matches, le joueur du Real Madrid a encore brillé ce vendredi. Après un corner dévié de la tête par El Kaabi, Diaz a fini à l’aide du ventre à bout portant pour venir ouvrir le score. Un cinquième but en cinq matches qui permet au numéro 10 marocain de rentrer dans l’histoire de la compétition en devenant le premier joueur de l’histoire à marquer dans ses cinq premiers matches de CAN.