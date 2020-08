OM : l'Atalanta jette l'éponge pour Florian Thauvin

Quart de finaliste de Ligue des Champions, troisième de Serie A, avec un football résolument offensif et un style séduisant, l'Atalanta a enthousiasmé tout son monde cette saison. Et pour ne pas décevoir et continuer sa marche en avant, la Dea s'est mise en tête d'effectuer un recrutement XXL, à son échelle, cet été, misant principalement sur des joueurs offensifs décisifs.

Florian Thauvin (27 ans) était l'un des noms pistés par les Bergamasques, au même titre que le Brésilien du Shakhtar Taison (32 ans), le Lyonnais Memphis Depay (26 ans) ou encore le Français de Sassuolo Jérémie Boga (23 ans), également suivi par Naples et Rennes notamment. Mais la piste menant au Marseillais semble désormais appartenir au passé selon La Gazzetta dello Sport.

Jugé trop cher

Le quotidien sportif italien nous apprend en effet que Gian Piero Gasperini, qui apprécie fortement le profil du champion du monde 2018, a préféré opter pour une autre cible : Aleksey Miranchuk (24 ans), maître à jouer du Lokomotiv Moscou. Plusieurs raisons à cela. L'international russe représente un investissement moindre en termes de transferts (15 M€ contre plus de 20 M€ pour le Phocéen).

Surtout, il est moins gourmand sur le plan salarial. La Gazza explique que l'international tricolore demandait 3,5 M€ par an plus des primes. Des émoluments inaccessibles pour les Transalpins, qui ont eu des doutes, aussi, sur l'état physique du natif d'Orléans, qui sort d'une saison quasiment blanche avec sa blessure à la cheville. Avec ce courtisan en moins, l'OM peut souffler et espérer, qui sait, conserver Florian Thauvin une saison voire plus encore.