L’OM s’intéresse à Paul Mitchell

En quête d’un successeur à Medhi Benatia dans la direction sportive, l’Olympique de Marseille prospecte à tout va. Si plusieurs profils sont déjà sortis dans la presse ces derniers jours et que nous sommes en mesure de vous confirmer que la piste Cristiano Giuntoli est très sérieuse, un nom revient avec insistance au sein de la short-list marseillaise et dispose de très nombreux arguments plaidant en sa faveur. Il s’agit de l’anglais Paul Mitchell (45 ans) dont la réputation sur le marché européen n’est plus à faire.

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Né à Manchester, ce bâtisseur possède un curriculum vitae pour le moins impressionnant. Après avoir forgé sa réputation en Angleterre comme directeur du recrutement à Southampton de 2011 à 2014, puis à Tottenham où il a géré le recrutement professionnel et jeune jusqu’en 2018, il a pris une dimension internationale en rejoignant la galaxie Red Bull. En tant que directeur technique de la division football de la marque entre 2018 et 2020, il a supervisé le développement de Leipzig, New York et du RB Bragantino. Mais c’est surtout son passage à l’AS Monaco, de 2020 à 2023, qui a marqué les esprits en Ligue 1.

Arrivé avec le projet de restructurer un club en difficulté, il a remis l’ASM à sa place dans les hautes sphères du championnat, lui permettant de retrouver la Coupe d’Europe. Durant son mandat, il a fait considérablement évoluer l’Academy, créé le fameux groupe Elite, développé la relation avec le club satellite du Cercle Bruges (dont il a été conseiller stratégique pendant cinq ans) et reconnecté l’institution monégasque à ses racines. Récemment, lors de son passage d’une saison à Newcastle entre 2024 et 2025, il s’est imposé comme l’une des figures de proue du club, participant à la conquête de la Carabao Cup, le premier trophée national majeur des Magpies depuis 70 longues années.

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Le profil international de Paul Mitchell séduit en interne à l’OM

Aujourd’hui, l’Olympique de Marseille, qui l’avait d’ailleurs déjà ciblé par le passé, voit en lui le candidat idoine. Libre de tout contrat depuis son départ d’Angleterre, Paul Mitchell coche toutes les cases : il est encore jeune pour ce poste, dispose d’un réseau international colossal et maîtrise parfaitement l’anglais, l’espagnol ainsi que le français, ce qui facilite grandement son adaptation. Surtout, son profil correspond exactement aux attentes de la direction phocéenne. L’OM recherche quelqu’un qui est capable et a une réelle envie de poursuivre le développement des jeunes du centre de formation, tout en affichant des qualités naturelles de leadership et de management.

Le dirigeant anglais coche cette case de la vision à court, moyen et long terme, en plus de posséder une connaissance pointue du marché, indispensable pour mettre en place une ambitieuse stratégie de recrutement. Si trouver la bonne personne pour prendre la suite de Medhi Benatia ne sera pas une mince affaire, attirer un tel expert de la structuration sportive représente un superbe défi pour le club olympien qui poursuit sa mue depuis quelques semaines après avoir déjà vu Stéphane Richard remplacer Pablo Longoria.