Real Madrid : 2 gros joueurs déçoivent la direction

Le Real Madrid l’a emporté, non sans souffrir, samedi soir face à Leganés. Un duel face au promu et voisin de la banlieue sud madrilène, remporté en bonne partie grâce à Kylian Mbappé, auteur d’un doublé sur penalty et coup-franc. Forcément, la rencontre a aussi été marquée par des polémiques liées à l’arbitrage, sur les deux actions qui ont d’ailleurs donné lieu aux deux buts du Bondynois, avec deux fautes pas évidentes sur Guler et sur Rodrygo. La presse catalane ainsi que Leganés l’ont mauvaise ce dimanche matin, criant clairement au scandale.

La suite après cette publicité

Au delà de la polémique, la presse pro-Madrid n’est pas forcément satisfaite malgré ces trois points pris, qui permettent aux troupes de Carlo Ancelotti de revenir à hauteur du FC Barcelone, qui aura l’opportunité de reprendre ses 3 points d’avance cet après-midi contre Girona. Le jeu proposé et l’image laissée par l’équipe ont encore déçu les Madrilènes malgré la victoire, et Relevo indique que ces critiques ne se limitent pas qu’au média ou aux fans, mais aussi aux dirigeants. En interne, la direction estime que l’équipe sous-performe et affiche un visage bien moins bon que celui qu’elle devrait avoir.

La suite après cette publicité

Deux déceptions

Les dirigeants du Real Madrid sont aussi déçus des prestations de certains joueurs, dont deux de leurs plus grosses stars. Si Kylian Mbappé fait déjà l’unanimité du côté de la capitale et que la cote de Rodrygo reste assez élevée, Vinicius Jr et Jude Bellingham sont pointés du doigt. Le Brésilien peine à enchaîner, et son rendement qu’il soit statistique ou purement footballistique a diminué par rapport à la saison dernière. Ses problèmes de comportement n’aident pas, tout comme la rumeur saoudienne qui revient de façon incessante en agace plus d’un à Madrid.

Quant à l’Anglais, il est aussi moins bon que la saison dernière. Dans le volet statistique (8 buts et 6 passes décisives en 23 journées de Liga, 3 buts et 3 passes décisives en 11 rencontres de Ligue des Champions), mais surtout dans son influence et sa participation dans le jeu. Et forcément, l’animation offensive de l’équipe en pâtit clairement. Autant dire que si le Real Madrid veut aller au bout en Liga, en Ligue des Champions et dans cette première édition du Mondial des Clubs, il faudra que les stars de la Canarinha et des Three Lions retrouvent leur meilleur niveau…