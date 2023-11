Fabrio Grosso et Anthony Lopes déplorent les supporters racistes de l’OL

La rencontre entre l’OM et l’OL aura réveillé de vieux démons. Il y a d’abord eu le caillassage du car des joueurs lyonnais, occasionnant une grave blessure à l’œil pour Fabio Grosso, puis celui des supporters rhodaniens aux abords du Vélodrome. Si la rencontre a finalement été reportée au 6 décembre prochain, la soirée de dimanche a également été le théâtre de comportements racistes de certains fans lyonnais. Cette attitude a rapidement été condamnée par l’OL ainsi que différentes associations, mais également par Fabio Grosso lui-même. «Pour ça aussi je suis ce que le club a dit, il a condamné les supporteurs qui ont fait ça. C’est une chose pas belle et cela ne doit pas revenir.»

Un peu plus tôt dans la journée, c’est Anthony Lopes qui était monté au créneau en conférence de presse, à deux jours de la réception de Metz (dimanche, 13h) mais également des retrouvailles avec le public et le Groupama Stadium. «Ce sont des choses qui sont totalement inacceptables, dans une enceinte sportive et dans la vie de tous les jours. On ne doit pas voir ce genre de chose. Vous avez sans doute vu les communiqués des associations de supporters. On ne peut pas voir ce genre de chose.» Voilà qui a le mérite d’être clair.