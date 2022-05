Le FC Barcelone s'impose une limite dans le transfert de Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Cela ne fait plus vraiment de doute. Robert Lewandowski va quitter le Bayern cet été. Il a demandé son départ et ne prolongera pas son contrat qui se termine dans un an. Le buteur l'a déclaré après la dernière journée de Bundesliga ce samedi, confirmant les propos tenus par Hasan Salihamidžić juste avec le nul des Bavarois (2-2) à Wolfsbourg. C'est la fin d'une très belle histoire démarrée en 2014.

Il faudra tout de même réunir la somme exigée par le Bayern Munich. Celle-ci est déjà descendue puisqu'il y a quelques semaines, les médias allemands évoquaient entre 50 et 60 M€ pour permettre au Polonais de quitter le champion d'Allemagne. Désormais, la donne a un peu changé, le Rekordmeister fléchissant sur ses positions pour accepter une offre d'environ 40 M€. Mais il peut également faire jouer la concurrence.

Le Barça ne dépassera pas les 35 M€

Lewandowski est très demandé. Désormais, le Barça n'est plus seul sur ce dossier. Il y a bien sûr le PSG pour remplacer Mbappé, mais aussi Chelsea qui s'est immiscé, alors que la situation de Romelu Lukaku chez les Blues n'est pas au beau fixe, notamment après les dernières déclarations de son agent, aussitôt retoquées par le Belge en personne. Toujours est-il que le club anglais, si la vente se réalise bel et bien, dispose potentiellement de plus de moyens que son homologue catalan.

L'attaquant de 33 ans fait du Barça sa priorité et, selon Mundo Deportivo aurait même concédé à quelques sacrifices financiers pour rejoindre les Blaugranas. Toujours d'après MD, les Culés se sont fixé une limite à ne pas dépasser en indemnité de transfert : 35 M€. Au-delà, l'opération mettrait en péril les finances du club, qui n'ont pas vraiment besoin de ça en moment. Mais l'objectif est de le faire signer pour 30 M€, quitte à inclure un joueur. Le média parle de Memphis Depay, qui plaît au Bayern.