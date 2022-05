Chelsea : le clan Romelu Lukaku sort du silence

La suite après cette publicité

C'est assez surprenant, mais, après avoir déboursé plus de 100 M€ pour son transfert en provenance de l'Inter l'été dernier, Chelsea n'utilise Romelu Lukaku (29 ans) qu'à doses homéopathiques (15 titularisations seulement en Premier League). Une situation qui a, d'une part, entamé la confiance de l'attaquant belge, méconnaissable à chacune de ses dernières apparitions, et a, d'autre part, alerté le marché, surtout en Italie, où l'Inter, son ancien club donc, et l'AC Milan ont été annoncé sur ses traces pour cet été.

Dans les colonnes de La Repubblica, son représentant Federico Pastorello est sorti du silence pour évoquer ces rumeurs transalpines tout d'abord. «Sur Lukaku, il y a beaucoup de rumeurs pour rien. Il a le club et les supporters dans le cœur, mais nous ne pouvons pas parler d'une affaire hypothétique : Chelsea a scellé la vente du club, nous ne connaissons pas les nouveaux interlocuteurs, encore moins si nous pouvons faire l'hypothèse de discussions avec l'Inter ou Milan. Il faut attendre», a-t-il expliqué.

Meilleur buteur des Blues malgré tout...

Plutôt que de balayer la possibilité d'un départ, le clan du buteur des Diables Rouges (68 réalisations en 101 sélections) joue donc la montre. Car, malgré un bail courant jusqu'en juin 2026 avec les Blues, la saison en cours, qui a pris un étonnant tournant au sortir d'une interview polémique de l'intéressé dans les médias de La Botte, a laissé des traces, ce que n'a pas caché le célèbre agent italien, défendant le bilan de son protégé (15 buts toutes compétitions confondues).

«Personne ne pouvait s'attendre à une telle situation. Je ne discute pas les choix techniques, mais il est évident qu'il y a eu un problème. Les chiffres sont malgré tout parlants : il est le meilleur buteur de l'équipe, malgré un temps de jeu réduit en comparaison à ses coéquipiers. Maintenant, il est concentré sur la lutte pour la Ligue des Champions (Chelsea est actuellement 3e de Premier League) et la finale de FA Cup. Ensuite, nous verrons», a-t-il conclu. Si rien n'est donc acté, il pourrait donc bien y avoir un nouveau feuilleton Lukaku tout l'été...