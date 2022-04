Chelsea : Thomas Tuchel vide son sac sur le flop Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Tout le monde en parle. A Chelsea, le cas Romelu Lukaku fait couler beaucoup d'encre. Celle de la presse anglaise d'abord, qui n'hésite pas à détruire l'attaquant des Blues de retour l'été dernier contre un chèque de 115 millions d'euros. Lundi, les médias britanniques ont à nouveau fracassé Big Rom, auteur d'un gros raté face à Crystal Palace en FA Cup. Les supporters londoniens, eux aussi, ne l'ont pas manqué. Sur les réseaux sociaux, ils ont multiplié les messages pour évoquer son manque de précision face au but mais surtout pour réclamer son départ l'été prochain.

Tuchel conseille le Belge

Au cœur des débats et des critiques, l'ancien joueur de Manchester United, qui n'a inscrit que 5 buts en 20 apparitions en Premier League cette saison, a totalement perdu la confiance. En conférence de presse ce mercredi, Thomas Tuchel a longuement évoqué son cas. «Tout ce dont il a besoin, c'est de cette petite étincelle. Si vous vous sentez bien en tant que personne, vous devenez meilleur comme joueur. Mais si vous perdez la confiance sur le terrain, vous n'êtes plus tout à fait vous même dans la vie. Mais il essaye tout pour revenir à son meilleur niveau».

Pour cela, l'Allemand devra lui donner un peu plus de temps de jeu. «Oui, il aurait pu commencer (face à Crystal Palace). Surtout compte tenu des minutes que Kai Havertz a disputées. Mais après sa blessure au tendon d'Achille, il n'était pas en forme physiquement. Attention, je ne le pointe pas du doigt. Il aurait pu marquer contre Palace et le Real Madrid. S'il joue face à Arsenal, nous aurons besoin de toutes ses qualités». Une main tendue à destination d'un joueur dont l'avenir fait déjà jaser. En effet, Lukaku a entrouvert la porte à un retour à l'Inter Milan il y a quelques semaines.

Lukaku a un avenir à Chelsea

Mais pour Tuchel, le Belge peut rester et s'imposer. «Pour son avenir, vous devez lui poser la question. Pour nous, la réponse est claire: Lukaku peut jouer dans notre système. Et l'équipe peut devenir plus forte avec lui sur le terrain. Il l'a déjà prouvé. S'il reste impliqué mentalement, il va prouver qu'il a sa place à Chelsea. Je suis persuadé qu'il peut sortir grandi de cet épisode difficile et revenir encore plus fort. La situation est décevante pour lui et ce n'est pas ce que nous attendions. Mais la bataille n'est pas finie. Nous n'abandonnons jamais. Avec aucun de nos joueurs.»

Il a ajouté ensuite : «le staff va le pousser aussi loin que possible pour qu'il reste impliqué dans le projet afin de faire avancer l'équipe. Je suis persuadé qu'il peut encore être un joueur crucial. (...) Il n'a plus la même influence que lors de cette première rencontre. Ses débuts étaient très prometteurs. Puis il y a eu des turbulences pendant une longue période. Mais nous faisons tout pour qu'il retrouve ce genre de niveau. Il a toujours cela en lui. Je suis persuadé qu'il est encore au bon endroit pour briller». Il aura l'opportunité de briller justement à nouveau ce soir face à Arsenal.