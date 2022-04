Chelsea : Romelu Lukaku prend cher

La suite après cette publicité

Romelu Lukaku a le blues. Après une belle saison à l'Inter Milan sous les ordres d'Antonio Conte, l'attaquant belge a rejoint Chelsea l'été dernier contre un énorme chèque de 115 M€. Quelques mois après, les pensionnaires de Stamford Bridge se demandent si rapatrier l'ancien buteur de la maison était une bonne idée. En effet, l'ancien joueur de Manchester United vit une saison compliquée, lui qui est passé d'attaquant vedette de l'équipe à remplaçant puisque Thomas Tuchel aligne Kai Havertz en tant que faux numéro 9.

Un gros manqué et des critiques

Une situation difficile à vivre pour Lukaku, qui a plusieurs fois fait part de son mal être et de ses envies de départ. En effet, il n'a pas caché qu'un retour en Lombardie le comblerait de joie. En attendant, le joueur sous contrat jusqu'en 2026 doit terminer la saison avec les Londoniens. Blessé et forfait pour affronter le Real Madrid durant la semaine en Ligue des Champions, le Belge a débuté sur le banc hier lors de la demi-finale de FA Cup face à Crystal Palace. Une rencontre où il a encore été décevant lors des 14 minutes qu'il a passé sur le pré.

Big Rom a manqué une énorme occasion à la 90ème minute. Servi par Werner, qui avait bien percuté sur la gauche, l'attaquant a frappé sur le poteau alors que le but était grand ouvert. Un nouvel échec de la part du natif de Bruxelles qui n'a plus marqué depuis un mois. Son dernier but remonte au 19 mars. C'était face à Middlesbrough en FA Cup (victoire 2-0). Muet depuis trois rencontres, Lukaku a pu compter sur le soutien de Thomas Tuchel. «Ce n'est pas facile d'entrer dans un match comme celui-ci avec autant de courses après une blessure. Il n'a pas eu autant de minutes récemment que les autres joueurs, sa forme physique n'est pas tout à fait là, sinon il y a de grandes chances qu'il ait commencé aujourd'hui».

Les fans de Chelsea n'en veulent plus

Epargné par son coach, le joueur de 28 ans inquiète comme le rapporte le Daily Mail. Sur le plateau d'ITV Sport, Joe Cole, ancien joueur des Blues, a déclaré : «Lukaku a six semaines pour sauver sa carrière à Chelsea. Vous regardez Werner et il n'abandonne pas. Lukaku veut être ce point décisif mais il a raté une chance. Quand ça ne va pas pour toi, ça ne va pas pour toi». Ian Wright, a ensuite ajouté : «lorsque vous vivez ce que Lukaku traverse, c'est le type de chance que vous voulez». Puis, Cole a répondu: «les gens voyaient Lukaku comme la pièce manquante du puzzle lorsqu'il est revenu à Chelsea, cela ne s'est pas produit. Mais cela peut aussi revenir plus vite que prévu».

Roy Keane a conclu ce débat en demandant : «à quel point veut-il sauver sa carrière à Chelsea ?» Une carrière qui connaît un creux cette saison. Heureux de son retour à Chelsea, les supporters des Blues sont dépités et ont totalement lâché le buteur. «Quand la finition de Lukaku est-elle devenue aussi horrible ? Il a échoué face à tellement de gardiens au cours des derniers matchs», a écrit un fan sur Twitter. Un autre a publié : «sa capacité à rater des buts est époustouflante». Plusieurs ont réclamé son départ durant le prochain mercato d'été, estimant qu'il ne valait pas les 115 millions d'euros déboursés par Chelsea. Un dur retour à la maison pour Romelu Lukaku.