Bayern Munich : Robert Lewandowski lâche une véritable bombe sur son avenir

Auteur du deuxième but des siens lors du match nul concédé sur la pelouse de Wolfsbourg (2-2), l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a inscrit ce samedi son 35e but en championnat (son 50e TCC) mais n'a pas pu offrir les trois points aux siens pour terminer cette saison déjà bouclée par le FCB il y a moins d'un mois. Dominant largement le classement des buteurs en Bundesliga depuis le début de la saison, le Polonais a d'ailleurs célébré sa récompense individuelle devant le public de la Wolfsburg Arena.

Mais alors que l'exercice touche à sa fin, un autre feuilleton a été ravivé à l'issue de cette 34e journée : celui concernant l'avenir de Lewandowski au Bayern Munich. Les presses allemandes et espagnoles ont parlé depuis plusieurs semaines d'un refus de l'attaquant de 33 ans de prolonger avec le club bavarois, privilégiant un départ au FC Barcelone cet été. Et alors que la direction munichoise n'a cessé de répéter qu'il allait honorer son bail pour une année supplémentaire jusqu'en 2023 donc, le principal intéressé est sorti du silence ce samedi après-midi.

RL9 veut quitter Munich !

Interrogé quelques instants après le match nul en terres basses-saxonnes, l'international aux 129 sélections (75 buts) a confirmé l'incertitude autour de son futur, ajoutant que cette 374e rencontre (pour 344 réalisations) pourrait être sa dernière sous le maillot bavarois, dans des propos relayés par Viaplay Sport Polska.«Il est très possible que ce soit mon dernier match avec le Bayern. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais il est possible que ce soit [mon dernier match]. Nous voulons trouver la meilleure solution pour moi et pour le club.»

Interrogé ensuite au micro de Sky Sport Germany, l'attaquant de 33 ans a confirmé ses discussions avec le directeur sportif bavarois pour discuter de son départ : «je peux confirmer que j'ai parlé avec Hasan (Salihamidžić) et que je l'ai informé que ma décision avait été prise et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le FC Bayern. Les deux parties doivent penser à l'avenir. Nous devons trouver la meilleure solution pour les deux parties.» De quoi réveiller l'intérêt des dirigeants catalans pour boucler sa signature dès cet été, ou de pousser le board bavarois à présenter une meilleure offre à son joyau. Affaire à suivre.