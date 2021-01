ASSE : le coup de gueule de Jessy Moulin sur l'arbitrage

A la recherche d'une victoire depuis le 16 décembre 2020, l'AS Saint-Etienne voulait se reprendre ce dimanche lors de son déplacement à Strasbourg (20e journée de Ligue 1). Mais les Verts sont repartis du Stade de la Meinau avec une défaite (0-1). Un revers qui passe mal pour Jessy Moulin, qui a fustigé l'arbitrage après la partie concernant l'action du but strasbourgeois.

«L'arbitre, on ne peut pas lui parler de toute façon... Sur l'action qui mène au but, il y a faute quand on revoit les images, je suis en train de sauter ! Après, il me dit que son jugement n'est pas le même que le mien. On doit être costaud. C'est dommage, on voulait prendre quelque chose ici. On a fait un super match, tout le monde a fait un très bon match. On repart encore une fois déçu, a lâché le portier de 35 ans», comme le relaye L'Equipe. Pour rappel, avec cette défaite, l'ASSE est seizième de Ligue 1.