Mercato OM : Pablo Longoria et André Villas-Boas font le point pour le joker

En toute fin de mercato, l'Olympique de Marseille a échoué à trouver un remplaçant à Bouna Sarr, parti au Bayern Munich, pour le poste de latéral droit. En effet, dans les ultimes minutes du marché, les Phocéens avaient trouvé un accord avec Genk pour son international Danois Joakim Mæhle avant que la formation belge ne fasse machine arrière. En conférence de presse, ce mercredi, Pablo Longoria l'avait encore mauvaise.

« On va chercher à ne pas être en situation de difficulté pour la situation actuelle comme on l'a été avec le club belge avec le changement de conditions après un accord, ça il faut le dire. C'était un peu particulier, c'est la première fois que je vivais ça, je n'ai pas aimé le comportement », a ainsi déclaré le dirigeant espagnol. Maintenant, l'OM peut s'offrir un joker, un joueur évoluant en France. Mais ce n'est pas dit, selon André Villas-Boas.

L'OM ne sait pas encore

« On a raté le dernier transfert de Joakim Mæhle à cause de conditions de dernière minute. On ne va pas se précipiter sur le prochain choix. Moi et Pablo on a plusieurs discussions pour connaître le meilleur chemin pour la suite. Peut-être que c'est de ne rien faire et prendre le risque et aller jusqu'en janvier. Yuto peut jouer à droite. On cherche aussi des solutions dans différents systèmes. Ce sont des choses à évaluer, on ne va pas se précipiter. On est content du mercato qu'on a fait », a ainsi lâché le coach phocéen.

Même son de cloche chez son directeur général en charge du football : « nous sommes ouverts à la possibilité de faire un joker s'il y a un consensus. Toutes les décisions se prennent comme ça. On discute entre le coach, la direction, moi et le propriétaire. On doit être convaincu du projet et du joueur. La crédibilité du projet vient parce que les joueurs qui viennent sont des premiers choix. Nous sommes ouverts aussi à attendre janvier. Nous évaluons et on choisira la meilleure option possible. » Le flou règne encore dans la Cité Phocéenne !