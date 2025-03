ASSE : une recrue à 3 M€ pète un câble après 15 secondes avec la réserve !

Depuis son retour en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a tenté de nombreux paris sur le mercato. Si Lucas Stassin est en passe de réussir le sien avec cinq buts marqués en Ligue 1, d’autres joueurs sont dans le dur et ne parviennent pas à s’imposer dans le Forez. Igor Miladinovic en est le parfait exemple.

Recruté contre 3 M€ au FK Cukaricki, le milieu de terrain serbe de 21 ans n’a disputé que 4 matches avec les Verts toutes compétitions confondues pour un total de 31 minutes disputées entre décembre et janvier. Cantonné à la réserve, l’international espoir serbe a marqué à trois reprises et délivré une passe décisives en National 3 en 7 apparitions. Aligné face à Chassieu-Décines ce dimanche, Miladinovic a littéralement peté les plombs. Au bout de 15 secondes de jeu, il a assené un incroyable high-kick et s’est fait logiquement expulser. Nul doute que la FFF devrait s’emparer de l’affaire et sanctionner lourdement le milieu stéphanois qui vit une première saison terrible dans le Forez…