PL : réduit à 10, Newcastle arrache la victoire contre MU

Après la série de matches débutés à 20h30, qui a vu Arsenal prendre 2 points d’avance supplémentaires sur Manchester City, Newcastle accueillait Manchester United pour achever cette belle soirée de football anglais. Newcastle, capable du meilleur comme du pire cette saison, a montré son visage séduisant au cours d’une première période accomplie. Les hommes d’Eddie Howe ont mis tous les ingrédients pour déstabiliser un MU revenu à la 3e place du classement.

La suite après cette publicité

C’est finalement l’inévitable Anthony Gordon qui a donné l’avantage aux Magpies en transformant un penalty qu’il avait lui-même obtenu en allant défier Bruno Fernandes ballon au pied. Pourtant, Newcastle avait perdu un joueur, Jacob Ramsey, expulsé pour un deuxième jaune pour simulation. Fautif sur le but de Newcastle, Bruno Fernandes se rachetait dans le temps additionnel de la première période en délivrant un amour de ballon sur la tête de Casemiro qui égalisait. Loin d’être convaincants et bousculés dans le jeu, les Mancuniens subissaient la loi des Magpies en deuxième période mais ce sont eux qui avaient les meilleures opportunités en fin de rencontre. Jusqu’au rush final incroyable d’Osula. Parti de son camp, le Danois, précédemment entré en jeu, déboulait côté droit et enroulait un ballon pied gauche qui terminait dans le petit filet opposé. La juste récompense d’un match héroïque de la part des Magpies, vainqueurs 2-1. Avec 51 points, Manchester United reste sur le podium de la Premier League.