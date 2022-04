PSG : Gianluigi Donnarumma encense Lionel Messi

Au lendemain du match nul obtenu contre Lens (1-1) et synonyme de dixième titre de champion de France dans l'histoire du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma (23 ans) s'est longuement confié dans un entretien accordé à Sky Italia. L'occasion pour le jeune portier de la Nazionale de revenir sur le cas Lionel Messi. Critiqué depuis son arrivée dans la capitale française, l'Argentin reste pourtant au sommet de son art, selon le dernier rempart du club parisien.

«Leo Messi continue d’être le meilleur du monde. C’est un gars génial, il est très important pour nous et nous l’avons vu dans un match décisif. En plus de lui, tous ceux qui prennent le terrain sont des champions, nous avons une grande équipe et maintenant nous devons juste essayer de terminer le championnat de la meilleure façon», a ainsi déclaré Gianluigi Donnarumma.