West Ham : Lucas Paqueta affiche ses grandes ambitions

L’avenir nous dira si l’Olympique Lyonnais a eu raison sur le plan sportif de vendre Lucas Paqueta à West Ham, mais financièrement, les Gones viennent de réaliser une excellente opération. L’ancien Rossonero a été transféré chez les Hammers pour « un montant total de 61,630 M€ dont 18,680 M€ de bonus étalés sur les 5 années de contrat du joueur et auquel pourra s’ajouter un intéressement complémentaire de 10 % sur une éventuelle plus-value », indiquait hier le club rhodanien.

Six mois après avoir vendu Bruno Guimarães à Newcastle pour une cinquantaine de millions d’euros, les septuples champions de France ont à nouveau fait plaisir à leur banquier. De son côté, après avoir découvert la Serie A avec l’AC Milan et la Ligue 1 sous le maillot lyonnais, Lucas Paqueta va donc tester la Premier League avec West Ham. En attendant de le voir sur les prés anglais, le Brésilien a donné sa première interview au média officiel du club.

« C'est attrayant de jouer la Ligue Europa Conférence »

« Le Club a une belle histoire et l'équipe a été formidable la saison dernière ! J'espère que nous pourrons refaire la même chose et passer une excellente saison. L'équipe est pleine d'excellents joueurs et nous avons eu deux matchs difficiles la saison dernière (lui et l’OL se sont fait sortir en 1/4 de finale de Ligue Europa par West Ham, ndlr). Je suis conscient de la grande qualité de mes coéquipiers. J'espère qu’il y aura une bonne alchimie entre nous. Je suis vraiment content de porter le maillot de West Ham. J'espère que ce sera une aventure réussie. Quand les fans me regarderont, ils verront mon dévouement et mon engagement. Je donnerai toujours tout pour être bon et aider West Ham à gagner. »

Visiblement heureux d’évoluer à Londres, Paqueta a ensuite abordé ses objectifs. « Je peux jouer à deux postes, de manière confortable : en numéro 8 et en numéro 10, mais j'aime surtout être sur le terrain. Je veux aider mes coéquipiers et le club. Bien sûr, c'est attrayant de jouer la Ligue Europa Conférence et oui, West Ham veut la gagner. Ce Club devrait viser la victoire finale dans toutes les compétitions dans lesquels nous sommes impliqués, et nous ferons de notre mieux pour conquérir des trophées. » Après ces belles paroles, place au terrain maintenant !