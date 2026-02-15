HAC : l’expulsion express d’Arouna Sangante contre Toulouse

Cela ne pouvait pas plus mal commencer pour Le Havre. Opposé à Toulouse pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, ce dimanche après-midi, le HAC a été réduit à dix… après seulement deux minutes de jeu. La faute à un tacle très appuyé d’Arouna Sangante sur Emersonn, au milieu du terrain.

Après l’avoir sanctionné d’un carton jaune, M. Brisard a été appelé par l’assistance vidéo pour revisionner l’action. Finalement, l’arbitre de cette rencontre - opposant le 13e au 9e de Ligue 1 au Stade Océane - a décidé de changer la couleur du carton, expulsant ainsi le capitaine du Havre. Un énorme coup dur donc pour les hommes de Didier Digard.