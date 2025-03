MU : Ruben Amorim envoie un message à sa direction

Quelques heures après le match nul concédé à domicile par Manchester United face à Arsenal, Ruben Amorim n’a pas tari d’éloges en conférence de presse pour parler du seul buteur mancunien de la rencontre, Bruno Fernandes. «Il est capable de hausser son niveau à chaque instant. Parfois, il dégage de la frustration, plus que quiconque dans cette équipe, mais il est toujours là, toujours disponible pour jouer quelle que soit la position, pour le bien de l’équipe. On a besoin de plus de joueurs comme Bruno dans cette équipe, avec cette qualité et cette régularité», a déclaré le manager portugais.

Un message fort à sa direction, qui n’a recruté que Patrick Dorgu cet hiver, après avoir tout de même énormément dépensé lors du dernier mercato estival, pour ramener des joueurs tels que Joshua Zirkzee et Matthijs de Ligt. Avec dix buts et autant de passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, Bruno est «un exemple pour ses coéquipiers», selon son coach, et reste l’un des meilleurs milieux offensifs du monde.