Leicester-Chelsea : les compositions officielles

A l'occasion du troisième quart de finale de la FA Cup, Chelsea se déplace au King Power Stadium pour y défier Leicester. Alors que les deux dernières confrontations entre ces deux équipes se sont soldées sur un nul (1-1 en août, 2-2 en février), il faudra cette fois-ci un vainqueur pour rejoindre Manchester United, Arsenal et la formation victorieuse du duel Newcastle-Manchester City (disputé à partir de 19h30) en demi-finale. La rivalité entre Blues et Foxes prend d'autant plus d'ampleur que les deux clubs sont très proches en Premier League, avec une quatrième place pour les premiers (54 points) et une troisième pour les seconds (55 points). Cependant, au regard des dynamiques, Chelsea part légèrement devant. En effet, le club londonien a empoché six points sur six depuis la reprise (dont une victoire face à City) alors que les locaux n'ont pu faire mieux que deux nuls.

Pour cette partie, Kasper Schmeichel gardera les buts des Foxes. Il sera devancé par un quatuor défensif Justin, Evans, Söyüncü et Chilwell. Pérez, Barnes, Ndidi, Tielemans et Praet seront quant à eux au milieu. Vardy prend pour sa part place en attaque. Côté Blues, Caballero est titulaire dans les cages tandis que James, Zouma, Rüdiger et Emerson forment la défense. Devant cette dernière on retrouve Kanté et Gilmour, derrière Mount (en 10), Willian et Pulisic. Abraham sera le fer de lance de Chelsea.

Les compositions des équipes :

Leicester : Schmeichel - Justin, Evans, Söyüncü, Chilwell - Pérez, Barnes, Ndidi, Tielemans, Praet - Vardy

It's time to reveal our #LeiChe line-up, sponsored by @eToro 🔵 — Leicester City (@LCFC) June 28, 2020

Chelsea : Caballero - James, Zouma, Rüdiger, Emerson - Kanté, Gilmour, Mount, Willian, Pulisic - Abraham