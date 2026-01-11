Le duel Lamine Yamal-Mbappé fait trembler l’Espagne, la presse s’enflamme pour les débuts d’Endrick

Le choc entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal est très attendu

Xabi Alonso a reçu plusieurs bonnes nouvelles à la veille de la finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Barça à Djeddah : Mbappé, Rüdiger et Rodrygo devraient être tous disponibles écrit le journal AS. Du côté de Sport, “Lamine ? Il est là pour être titulaire” peut-on lire. Hansi Flick confirme que Lamine Yamal est prêt à démarrer en tant que titulaire contre le Real Madrid, après avoir été ménagé en demi-finale contre l’Athletic Bilbao à cause d’un virus. De quoi nous offrir un super duel en or entre Mbappé et Yamal pour AS. Lamine Yamal et Kylian Mbappé sont les nouveaux visages du Clásico et sont attendus pour ce match. Le Français a inscrit 29 buts cette saison soit 49% des buts de son équipe et l’Espagnol, lui, est le fer de lance de son équipe et celui qui crée le plus de situations dangereuses. Les deux joueurs pourraient être les clés du Clasico ce soir entre Barcelonais et Madrilènes.

Endrick lancé dans le grand bain

Ce dimanche, l’OL affronte le LOSC en Coupe de France. Les Lyonnais veulent poursuivre leur dynamique contre un rival sérieux de Ligue 1 avec la curiosité Endrick. “Le recours de la force" pour L’Équipe. Grande promesse brésilienne et nouveau numéro 9 de l’OL, Endrick possède dans sa palette technique un geste redoutable, une frappe du coup-de-pied puissante, dont il use régulièrement. La marge de progression pour lui reste grande et le prêt à l’OL revêt en ce sens une importance particulière, alors que son temps de jeu stagnait ces derniers mois au Real Madrid. S’il ne devrait pas jouer 90 minutes ce soir, ses débuts seront scrutés de près et son aventure lyonnaise aussi. Dans la perspective de retrouver une place pour le Mondial 2026, Endrick va vite devoir marquer des points et impressionner dans le Rhône.

Antoine Semenyo, débuts parfaits

Manchester City a écrasé Exeter 10-1 au 3e tour de FA Cup, avec des débuts parfaits d’Antoine Semenyo et plusieurs joueurs ayant inscrit leur premier but avec les Skyblues, ce qui relance la dynamique de l’équipe. L’attraction de ce match était le Ghanéen Antoine Semenyo, recruté 70M d’euros à Bournemouth et arrivé à Manchester vendredi. Il était déjà titulaire et il n’a pas perdu de temps pour se mettre en valeur. Semenyo a marqué un but en plus d’une passe décisive pour Rico Lewis, des débuts parfaits, même si l’adversaire reste modeste.