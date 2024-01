Strasbourg : le Lokomotiv Moscou passe à l’action pour Gerzino Nyamsi

Alors que nous vous révélions dernièrement un intérêt d’Anderlecht, Gerzino Nyamsi (26 ans) pourrait finalement rebondir en Russie. Barré par le duo Abakar Sylla - Lucas Perrin dans l’axe de la défense, l’ancien Rennais (2018-2021) est courtisé à l’étranger. Selon les dernières informations de L’Équipe, que nous sommes en mesure de confirmer, le défenseur du RCSA fait l’objet d’une offre du Lokomotiv Moscou, à hauteur de 6 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Par ailleurs et toujours selon nos indiscrétions, celui qui voit son contrat prendre fin dans 18 mois est également suivi en Premier League. Dans cette optique, Burnley et Sheffield United souhaiteraient, quant à eux, obtenir un prêt avec option d’achat. Face à tous ces courtisans, le club alsacien est à l’écoute et va devoir trancher. Affaire à suivre…