OM - Nantes : Jordan Veretout savoure la victoire

L’Olympique de Marseille a enchaîné un troisième succès de suite contre le FC Nantes (2-0) ce dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1 au Vélodrome. Au micro de Prime Video, Jordan Veretout (31 ans) a apprécié la solidité de son équipe, surtout après la grosse victoire contre Villarreal, dans la semaine, en Ligue Europa (4-0).

«Ce n’était pas une rencontre facile, surtout après le gros match jeudi. On a su rester solide. On n’a pas joué un très beau football mais, parfois, il faut savoir faire le dos rond et ne pas encaisser de but. On l’a fait ce soir, et on prend les trois points. On va retenir la victoire, bien se reposer pour aller chercher la qualification jeudi. Cet enchaînement de victoires nous fait du bien», a lâché le milieu de terrain olympien.